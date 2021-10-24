​10 elçi istenmeyen adam ilan edilecek: Türkiye’yi tanımıyorlarsa burayı terk edecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında ilk tören Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapıldı. Burada toplu fabrika açılışları gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından partisinin İl Danışma Meclis Toplantısı’na katıldı. Erdoğan sonrasında ise Eskişehir Valiliği önünde yapılan Millet Bahçesi gibi çeşitli tesislerin açılışlarının yapıldığı törene katıldı.

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TERÖRİST SELO İLE BERABER OLDULAR

Törende konuşan ve alanı dolduran vatandaşlara seslenen Erdoğan, HDP eski lideri Selahattin Demirtaş üzerinden gerçekleştirilen söylemlere sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu Selahattin Demirtaş ile birlikte hareket ettiğini belirten Erdoğan, “Bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak. Takoz koymak, izlenen her politikayı zayıflatmaktır. Öyle ki sırf bizi engellemek için terör örgütleriyle birlikte yol yürürler, darbecilerin yanında dururlar. Ülke ve millet düşmanlarının dümen suyuna da girerler. Bunlar terörist Selo ile beraber oldular. Bunlarda ar yok. Yasin Börü’yü öldüren Selo değil miydi? Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken Selo değil miydi? Şimdi onu içeriden nasıl çıkarırız, onun gayreti içerisindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız. İşte Selo’nun eşi televizyon programına çıkıyor.‘Ben çocuklarımla masumane oturuyorum’ diyor. Peki senin çocukların masumane de o şu anda toprağın altında öldürülmüş olan o bizim günahsız vatandaşlarımızın geride bıraktıkları yavruları, Yasin Börü’nün geride bıraktığı ailesi, onlar ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleriyle beraber masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın? Sen anasın da Yasin’in anası ana değil mi?” dedi.

TÜRKİYE’Yİ TANIYACAKLAR

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu Osman Kavala’nın tahliye edilmesi için açıklama yapan 10 büyükelçi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öbür tarafta yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Kavala, Kavala, Kavala’. Ya Kavala dediğin Soros’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye. Anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı’na gelip de talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanı’mıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bu 10 tane büyükelçinin bunların bir an önce ‘istenmeyen adam’ ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz, dedim. Zira bunlar Türkiye’yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler; Türkiye’yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yatırımların toplu açılışını yaptı.

106 eserin toplu açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan şehirciliğe kadar her alanı kapsayan yatırımlar sayesinde Türkiye’nin bu güce kavuştuğunu bildirdi. Türkiye’nin 81 vilayetinin her birini Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5’e, 10’e katlayan yatırımlarla donatarak, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına giden yolları açtıklarını ifade eden Erdoğan, bugün de burada bakanlıkların, kurumların, belediyelerin tamamladığı toplam yatırım bedeli yaklaşık 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini yaptıklarını belirtti.

Türkiye elektrikli araç üssü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen 52 fabrikanın resmi açılış törenine de katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, gündemlerinin yatırım ve geleceğe eser bırakmak, insana hizmet etmek, vatandaşın refahını artırmak olduğunu belirtti. Erdoğan, bütün bu gelişmeler sayesinde milli teknoloji hamlesinin bir markası olan TEKNOFEST’te gençlerin üstün başarılarına şahitlik ettiklerini belirterek şunları kaydetti: “Bugünün ve yarının teknolojisi yapay zekada ulusal yapay zeka stratejimizi hazırlayarak adımlarımızı süratle atmaya başladık. Elektrikli araçlarda TOGG ile ön alıcı bir adım attık. Şimdi de şarj altyapıları konusuna çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi, Avrupa’nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir. Dijital teknolojilerde de doğru ürünlere yatırım yaparak yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Tabii bizim gençlerimize karşı büyük sorumluluklarımız var.”