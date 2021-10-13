Avrupa ümidiyle gittiler: Yunan polisi işkence ederek geri gönderdi

Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen Avrupa’ya gitme ümidiyle Yunanistan’a geçmek istedi. Karayusuf civarında bir bota binen ve Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenler kıyıya yaklaştığında Yunan askerlerine yakalandı. Dört gün boyunca kampta işkence gören göçmenler daha sonra ise Yunan askerleri tarafından Türkiye sınırına bırakıldı. Sınırda ölmek üzere olan Pakistan uyruklu Hadım Hüseyin ve Ali Hamza, Türk askerlerinin yardımıyla kurtuldu.

İHA

Türk askerlerinin yardımıyla hayatta kalan Pakistan uyruklu göçmenler yaşadıkları o dehşet anlarını anlattı.

İHA





'TÜRK ASKERLERİ BİZİ BULDU'

Yunanistan sınırında yakalanan ve dört gün boyunca işkenceye maruz kalan Hadım Hüseyin, “Biz Yunanistan’a gitmek istiyorduk. Bizi yakaladılar ve 4 gün boyunca bize vurdular ve bizi geri Türkiye’ye attılar. Türk askerleri bizi buldu ayakkabımızı ve kıyafetlerimizi verdiler ama Yunan askerleri bize ne yemek verdi ne su verdi 4 gün boyunca hiçbir şey vermedi. Biz mecburen çalışmak için geldik ne yapacağımızı bilmiyoruz ilaç alamıyoruz çok kötü durumdayız 15 kişiydik ben ve bir arkadaşıma işkence yaptılar” şeklinde konuştu.

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