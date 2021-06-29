Dünya Yunan askerlerinden yine insanlık dışı muamele Göçmenleri çırılçıplak soyup işkence ettiler
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Yunan askerlerinden yine insanlık dışı muamele: Göçmenleri çırılçıplak soyup işkence ettiler

Yunanistan, göçmenlere karşı zulmü bitmek bilmiyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplamda 42 göçmenin, Edirne sınırında yakalandığını duyurdu.

Göçmenlerin Yunan askerleri tarafından aç ve susuz bırakıldıkları, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yunan askerlerinden yine insanlık dışı muamele: Göçmenleri çırılçıplak soyup işkence ettiler
Yunan askerleri göçmenleri çırılçıplak soyup işkence etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulme devam ettiği belirtlidi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtilerek, "Edirne Valiliği’nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir.

Döve döve göndermişler

Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir" denildi.

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