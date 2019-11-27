Dünya Yunan askerinden göçmenlere işkence
AVRUPA

Yunan askerinden göçmenlere işkence

Yunan ordusunun, ülkeye giren düzensiz göçmenlere işkence ve kötü muamelede bulunduğu belirtildi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir süre önce yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, Yunan askerleri tarafından gözlerinin bağlanıp ellerinde sigara söndürüldüğünü iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan'da göçmenlere kötü muamele
Yunanistan'da göçmenlere kötü muamele

Pakistan uyruklu 31 yaşındaki Musaddiq Javed, 18 kişilik grupla Yunanistan’a geçtikten sonra İskeçe’ye kadar yürüdüklerini, araçla Kavala’ya giderken polis tarafından yakalandıklarını belirtti. Polis tarafından askere teslim edildiklerini ifade eden Javed, askerlerin telefonunu ve üzerindeki bir miktar Avro’yu aldığını, Türk paralarını yırttığını iddia etti.

İşkencenin görüntüsü

HIRSIZLIK VE DARP

Pakistan’daki ailesine bakmak zorunda olduğu için Avrupa’ya gitmek istediğini belirten Javed, şu iddialarda bulundu: “Askerler beni bir odaya götürdüler. Gözlerimi bağladılar. Ellerimde sigara söndürdüler. Ayaklarıma vurdular. Daha sonra bizi nehirden Türkiye’ye geri gönderdiler. Dört gün Yunanistan’da kaldık. Yemek vermediler, istediğimizde bizi dövdüler. Türkiye’de bize iyi baktılar.” Fas uyruklu Muhammed Nainiya da Yunan askerleri tarafından ormanlık alanda darbedildiklerini öne sürdü. Yunan askerlerinin telefonuna ve 700 Avro parasına el koyduğunu ileri süren Nainiya, “Bizi bir askeri araçla nehir kenarına getirdiler. Bota bizi 20’şer kişi bindirip sopayla kafamıza vura vura karşıya geçirdiler. Kıyafetlerimizi de aldılar” iddiasında bulundu.

Moria’da yaşam mücadelesi

  • Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampına sığınan 16 bin düzensiz göçmen zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Kapasitesinin çok üzerinde kişinin bulunduğu kampta düzensiz göçmenler çeşitli hastalıklardan intihar vakalarına her gün pek çok sorunla mücadele ediyor. Yetersiz barınma kapasitesi, içme suyunun olmaması, atık su birikintileri ve çöp yığınları, kendini hissettirmeye başlayan kış aylarında endişe verici boyutlara ulaştı. Yunanistan hükümetinin, Türkiye sahiline yakın adalarda dünyadan tecrit edilecek toplama kampları kurma hazırlığında olduğu ortaya çıkmıştı.

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