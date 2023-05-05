Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz

ABD medyası da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı.
Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek.
Batı medyası da Türkiye'nin iç politikasına yön vermeye çalışan skandal kapaklarla okurlarının karşısına çıkıyor.
The Economist, Le Point ve L'EXPRESS'in ardından Washington Post'da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı.
Türkiye'nin despotizmin gölgesinde seçime gittiği iddia edildi
Türkiye'nin iç siyaset dinamizmine yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmezken başyazıda kullanılan ifadelerle adeta nefret kusuldu.