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Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz

Türkiye'de tarihi cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, Avrupa medyası da seçime yönelik algı operasyonu yapmaya devam ediyor. The Economist, Le Point ve L'EXPRESS'in ardından ABD basını Washington Post gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

16:45 . 5/05/2023 Cuma
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ABD medyası da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı.

ABD medyası da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı.

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek.


Batı medyası da Türkiye'nin iç politikasına yön vermeye çalışan skandal kapaklarla okurlarının karşısına çıkıyor.


The Economist, Le Point ve L'EXPRESS'in ardından Washington Post'da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı.


Türkiye'nin despotizmin gölgesinde seçime gittiği iddia edildi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post,
"Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor"
başlıklı başyazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara ilk geldiği dönem çizdiği "ılımlı lider" imajının büyük oranda yok olduğu savunuldu.

Türkiye'nin iç siyaset dinamizmine yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmezken başyazıda kullanılan ifadelerle adeta nefret kusuldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında, "Van'ı terör örgütünün tasavvutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik. Huzurumuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında, "Bu masanın rotası olmadığı için nereye iterseniz oraya gidiyor. Kaptanı Kılıçdaroğlu gibi görünüyor ama onun tek görevi mutfakta video çekmek. Sabah kim erken kalkarsa masa o tarafa doğru gidiyor. İpin ucu başkalarının elinde olunca, bunlar kendilerine tanınan hareket alanında savruluyor." açıklamalarında bulundu.


#Washington Post
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#cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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