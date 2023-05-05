Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında, "Van'ı terör örgütünün tasavvutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik. Huzurumuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında, "Bu masanın rotası olmadığı için nereye iterseniz oraya gidiyor. Kaptanı Kılıçdaroğlu gibi görünüyor ama onun tek görevi mutfakta video çekmek. Sabah kim erken kalkarsa masa o tarafa doğru gidiyor. İpin ucu başkalarının elinde olunca, bunlar kendilerine tanınan hareket alanında savruluyor." açıklamalarında bulundu.