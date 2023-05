Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz

Türkiye'deki her seçim öncesi Türk demokrasisini hedef alan yabancı basın kuruluşları yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapaklarına taşıyarak 'siyasete yön verme' çabasına girişti. İngiliz The Economist ile birlikte Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri Erdoğan'ı manşetlerine taşırken, The Independent gazetesi de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, BBC'ye konuşan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kremlin'le değil batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz" açıklamasına yer verdi.