Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik

"Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 1 yılın ardından yine Van'dayız. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, dünyada gıpta ile bakılan bir şehir. Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasavvutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımız içindeki inlerinde de ezdik. Huzurumuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek.