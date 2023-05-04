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The Economist'tin skandal kapağına Türkiye'den tepki: O günler geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist dergisinin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağa tepki göstererek, “Yine heyecan yapmışlar. Sakin olun, ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek” dedi.

16:56 . 4/05/2023 Perşembe
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The Economist'tin skandal kapağına Türkiye'den tepki.

The Economist'tin skandal kapağına Türkiye'den tepki.

İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs seçimleri için tavrını açıkça belli etti. Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu için şöyle denildi:

Kılıçdaroğlu'na açık destek

Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.

İngiliz derginin manidar Türkiye 'endişesi'

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

'Yine heyecan yapmışlar'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına yer verilen paylaşımındaki skandal ifadelere tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

#ibrahim kalın
#the economist
#ingiltere
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