The Economist'tin skandal kapağına Türkiye'den tepki: O günler geride kaldı

İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs seçimleri için tavrını açıkça belli etti. Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu için şöyle denildi:

Kılıçdaroğlu'na açık destek

Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.

İngiliz derginin manidar Türkiye 'endişesi'

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

'Yine heyecan yapmışlar'