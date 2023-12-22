|
Gündem

Aydın'da kaçakçılık operasyonu: 90'binden fazla makaron ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 10 bin 500 adet doldurulmuş, 81 bin 400 adet de boş olmak üzere toplamda 91 bin 900 adet makaron bulundu.

10:13 - 22/12/2023 الجمعة
Güncelleme: 11:05 - 22/12/2023 الجمعة
Diğer
Aydın'da kaçakçılık operasyonu: 90binden fazla makaron ele geçirildi
Aydın'da kaçakçılık operasyonu: 90binden fazla makaron ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 10 bin 500 adet doldurulmuş, 81 bin 400 adet de boş olmak üzere toplamda 91 bin 900 adet makaron bulundu.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla kaçakçılara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yıl öncesi çalışmalarını sıklaştıran ekipler il genelinde gerçekleştirdikleri operasyonda 10 bin 500 adet doldurularak sigara haline getirilmiş, 81 bin 400 adet boş olmak üzere toplamda 91 bin 900 adet makaron, 30,5 kg kıyılmış tütün, 875 paket kaçak sigara, 1 adet sigara paketi jelatin sarma makinesi, 2 adet elektronik sigara likidi ve 60 adet de kesilmiş bandrol ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





#Aydın
#kaçakçılık
#Operasyon
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
7.500 TL üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT'liye hesap geldi! 2024 zamlı maaş tablosu