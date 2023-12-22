Aydın'da kaçakçılık operasyonu: 90'binden fazla makaron ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 10 bin 500 adet doldurulmuş, 81 bin 400 adet de boş olmak üzere toplamda 91 bin 900 adet makaron bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla kaçakçılara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yıl öncesi çalışmalarını sıklaştıran ekipler il genelinde gerçekleştirdikleri operasyonda 10 bin 500 adet doldurularak sigara haline getirilmiş, 81 bin 400 adet boş olmak üzere toplamda 91 bin 900 adet makaron, 30,5 kg kıyılmış tütün, 875 paket kaçak sigara, 1 adet sigara paketi jelatin sarma makinesi, 2 adet elektronik sigara likidi ve 60 adet de kesilmiş bandrol ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.