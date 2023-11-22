İstanbul merkezli dört ilde kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaçakçılık şebekesini tespit etti.





Altı ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda şebeke üyelerini tek tek belirleyen kaçakçılık polisi, bu sabah İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Van’da eş zamanlı operasyon başlattı.





Altı ay süren takip





Tütün ve tütün ürünlerindeki kaçakçılara yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 31’nin yakalandığı, bir şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu anlaşıldı. Yapılan operasyonda yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürülürken, 977 bin 448 yaprak sigara kağıdı, 38 bin 265 gram sigara tütünü, 35 bin 266 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 910 dal gümrük kaçağı puro, 18 bin 439 paket gümrük kaçağı sigara, 18 bin 420 sigara filtresi, 16.660 dal dolu makaron, 3 bin 300 elektronik sigara, 2 bin 55 elektronik sigara aparatı, 1 kilo nargile tütünü, 879 elektronik sigara likidi, telefon parçasından oluşan 261 parça emtia ürünü ve nakliyatta kullanılan 6 araç ele geçirildi.





Kaçakçıların yöntemi deşifre oldu





Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonda 30 milyon liralık vurgunun önüne geçilirken, şebekenin yöntemleri de deşifre oldu. Buna göre, kaçakçılık ağının ilk aşamada İstanbul’a hava yolu ya da kara yolu ile giren yabancı uyruklu şahıslardan karınca usulü olarak tabir edilen yöntem ile sigara, puro, elektronik sigara tütünü ve makinaları gibi kaçak tütün mamullerini dolar kuru üzerinden satın aldıkları anlaşıldı. Daha sonra kente gelen yabancı uyruklu şahısların turistik bir bölge olması sebebi ile genel olarak Fatih ilçesi sınırlarında bulunan Eminönü, Aksaray, Kumkapı gibi mahalle ve semtlerde yer alan otellerde konaklarken, şüphelilerin de bu bölgelerde yer alan oteller müşterilerinden kaçak tütün mamullerini satın aldıkları belirlendi.





İş hanlarını ve anlaştıkları otelleri depo olarak kullanmışlar



