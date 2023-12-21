Nevşehir'de evini mühimmat deposu gibi kullan şüpheliye operasyon
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir evde, çok sayıda silah, kesici alet ve mühimmat bulundu.
Jandarmanın ekiplerince yapılan aramada, 12 av tüfeği, 8 kuru sıkı tabanca, 7 tabanca şarjörü, bu silahlara ait 188 fişek, 13 kesici alet, 6 G-3 piyade tüfeği mermisi, Osmanlı dönemine ait kılıç, 3 hassas terazi, 6 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile çalıntı kaydı bulunan motosiklet ele geçirildi.
#Nevşehir
#İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Jandarma
1 saat önce