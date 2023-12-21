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Nevşehir'de evini mühimmat deposu gibi kullan şüpheliye operasyon

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir evde, Jandarmanın ekiplerince yapılan aramada, 12 av tüfeği, 8 kuru sıkı tabanca, 7 tabanca şarjörü, bu silahlara ait 188 fişek, 13 kesici alet, 6 G-3 piyade tüfeği mermisi, Osmanlı dönemine ait kılıç, 3 hassas terazi, 6 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile çalıntı kaydı bulunan motosiklet ele geçirildi.

12:21 - 21/12/2023 Perşembe
AA
Nevşehir'de evini mühimmat deposu gibi kullan şüpheliye operasyon
Nevşehir'de evini mühimmat deposu gibi kullan şüpheliye operasyon

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir evde, çok sayıda silah, kesici alet ve mühimmat bulundu.

Jandarmanın ekiplerince yapılan aramada, 12 av tüfeği, 8 kuru sıkı tabanca, 7 tabanca şarjörü, bu silahlara ait 188 fişek, 13 kesici alet, 6 G-3 piyade tüfeği mermisi, Osmanlı dönemine ait kılıç, 3 hassas terazi, 6 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile çalıntı kaydı bulunan motosiklet ele geçirildi.



#Nevşehir
#İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Jandarma
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