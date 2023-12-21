Nevşehir'de evini mühimmat deposu gibi kullan şüpheliye operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerli kaya son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen “MERCEK-8” operasyonlarında, bin 335 silahın ele geçirildiğini, bin 558 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.