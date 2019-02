Bakan Akar: Bizim mücadelemiz teröristlerle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve bereketli topraklarıyla asırlar boyu medeniyetler şehri Hatay'da Hataylılarla birlikte olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Milli mücadelenin, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin sembol şehirlerinden olan Hatay'ın insanlarını sevgi ve saygıyla selamladığını belirten Akar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kültür, tarım, sanayi ve turizm merkezlerinden biri olan Hatay, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Günümüz dünyasında küresel güç odakları kendi çıkarları için tüm insani değerleri maalesef istismar etmektedir. Hatay ise tarih boyunca farklı inanç ve kültürleri bir arada hoşgörüyle yaşatarak bu güç odaklarının tuzaklarına düşmemiştir. Bugün de mağdur ve mazlum olan Suriyeli kardeşlerimize kucak açan ve onlarla ekmeğini paylaşan Hatay'ımız bu yapısıyla tüm dünyaya muhteşem bir örnektir."

"Bugün 'girilemez' denilen yerlere girdi"

Kukla olarak kullanılan çeşitli terör örgütlerinin karşılarına çıktığını anlatan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte bu çetelerin hesabını bozan milletimiz bugün de bu hesapları bozmaya muktedirdir. Dün bozdunuz, bugün de bozacaksınız buna inanıyorum, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milli mücadele döneminde nasıl ki 7 düvele karşı azim ve kararlılıkla bağımsızlık mücadelesi vermişsek bugün de aynı ruhla arkasında 7 değil, 77 düvelin olduğu terör örgütleriyle mücadele etmekteyiz. İşte bu ruhla ülkemize neşter vurmak isteyenleri çukur operasyonlarında kazdıkları çukurlara gömdük, herkes gördü. Bugün 'girilemez' denilen yerlere girdik, ulaşılamaz denilen yerlere ulaştık. Başka hiçbir devletin başaramayacağı Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi geniş çaplı harekatları icra edip teröristleri perişan ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik, DEAŞ dahil teröristlerle göğüs göğüse çarpışan bölgedeki tek ordu olarak cesaret, azim ve kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."

Akar, bu harekatlardaki başarının devlet ve milletçe omuz omuza verilerek kazanıldığının altını çizdi.

Bu harekatlarla asil milletin sevgi ve güveninden güç alan Mehmetçik'in büyük fedakarlık ve kahramanlıklarla tarihe damga vurduğunun altını çizen Akar, azim ve kararlılıkla verilen mücadeleyle sınırlarda oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermeyeceklerini herkese gösterdiklerini söyledi.

Tüm bu faaliyetler toprak sınırlarda sürerken aynı zamanda 462 bin kilometrekarelik "mavi vatan" denizlerde de hiçbir adımın atılamayacağını, oldu bittilere müsaade etmeyeceklerini binlerce defa ortaya koyduklarını belirten Akar, "Türkiye olarak her zaman barıştan yana olduk, her zaman barışı istedik ama hak ve menfaatlerimizi de her zaman koruduk, korumakta da kararlıyız. Bütün dünya bunu duysun." dedi.

"Suriye'nin ve tüm komşularımızın toprak bütünlüğünden yanayız"

Vatan topraklarının ve gelecek nesillerin güvenliği için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere ve ailelerine de şükranlarını sunan Akar, "Hepsi bizim başımızın tacı, her biri bizim huzur abidemiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Bilinmelidir ki bugüne kadar aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da asla bırakılmayacak. Sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, bundan sonra da aynı şekilde sorulmaya devam edecektir." diye konuştu.

Binlerce kilometre öteden terörle mücadele bahanesiyle gelip bölgeye yerleşmeye çalışanların, Suriye'yle 711 kilometrelik sınırı bulunan Türkiye'nin kayıtsız kalmasını beklememesi gerektiğine vurgu yapan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz samimiyetle Suriye'nin ve tüm komşularımızın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu binlerce kez ifade ettik, ifade etmeye devam ediyoruz. Suriye'de yaşananlar bizim için bir beka meselesidir. Münbiç ve Fırat'ın doğusu için hazırlıklarımız tamam Türkiye. Bizler vakti zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle gereken adımları atacağız. Ordumuz buna hazır."

"Kürtler bizim kardeşlerimizdir"

Akar, bölgede daha fazla insani trajedi yaşanmasın diye güvenli bölge tezlerini her fırsatta dile getirdiklerini aktararak, Fırat'ın doğusunda daha fazla mağduriyet yaşanmaması için güvenli bölgenin şart olduğunu yineledi.

Akar, 3,5 milyon üzerinde Suriyeliyi misafir ettiklerini hatırlatarak, amaçlarının bölgedeki insani trajedilerin son bulması olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin çabalarıyla Cerablus, Bab ve Afrin'in bugün hiç olmadığı kadar huzurlu olduğunu vurgulayan Akar, bugüne kadar 311 bin mültecinin evlerine döndüğünü söyledi.

Akar, misafir edilen kişilere etnik kökeninin hiçbir şekilde sorulmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"3,5 milyona yakın mülteciye etnik kökeni hiçbir şekilde sorgulamadan 40 milyar dolar harcama yapan bir ülkeye demokrasi havarisi kesilen, haysiyet cellatları çıkmış kendi karanlık geçmişlerine bakmadan bizlere insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Aynı mihraklar Kürt kardeşlerimizle de aramızı bozmak istiyorlar. Buradan çok net ifade ediyorum ki Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Biz et ile tırnağız, biz bütünüz asla ve asla ayrılamayız, bizim mücadelemiz teröristlerledir, terörledir."

Bakan Akar, Hatay'da, geçmiş yıllardan çok daha güçlü bir katılımla Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

