Bakan Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB Komiseri Oliver Varhelyi, Kahramanmaraş depremiyle ilgili olarak "Benim neslim kesinlikle böyle bir deprem görmedi, böyle bir felaket yaşamadı. Yaşanan acı inanılmaz boyutlarda" dedi.