|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ve beraberindeki heyet ile görüştü.

17:17 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Bakan Çavuşoğlu İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri
Hissein Brahim Taha
ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Deprem dayanışması için ülkemizde bulunan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya teşekkürlerimizi ilettik."
ifadesini kullandı.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#İslâm İşbirliği Teşkilatı
#Hissein Brahim Taha
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri ile görüştü
Akşener ile depremzede arasında dikkat çeken diyalog: Amcam enkaz altında ama adresi bilmiyorum
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Asrın felaketinde 18'inci gün: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
Deprem konutları kaç metrekare olacak? Bakan Murat Kurum açıkladı
Almanya’da Ukrayna’ya silah verilmesin kampanyası
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.