Bakan Çavuşoğlu İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri
Hissein Brahim Taha
ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Deprem dayanışması için ülkemizde bulunan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya teşekkürlerimizi ilettik."
ifadesini kullandı.
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#İslâm İşbirliği Teşkilatı
#Hissein Brahim Taha
1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri ile görüştü
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