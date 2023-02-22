AB Komiseri Varhelyi'den 'deprem' açıklaması: Benim neslim böylesini görmedi

Bu tür üzücü olayın ardından gelmek mutluluk getirmiyor. Hepimiz bu tür bir felaketten dolayız üzüntülüyüz. Benim neslim hiç böyle bir deprem görmedi. Burada yaşanan acı inanılmaz boyutlarda. Türk halkının bunun üstesinden gelebilmesi için bizim yanında olmamız lazım. Türkiye ile ilgili olarak dayanışmamızın göstermemizin zamanı. Bu son derece üst seviye bir dayanışma. Alanın ne kadar büyük olduğunu gördük ve maalesef gördüğümüz tablo beklediğimizden çok daha kötü. İlk etapta 5,5 milyon euro yardımda bulunduk. İsveç Başbakanı Avrupa'nın bir konferans gerçekleştirmesi gerektiğine karar verdik. Biz bu konferansta uluslararası topluluğu seferber etmek istiyoruz. Şu aşamada önümüzdeki resmi net bir biçimde görmeye çalışıyoruz ve hasarın boyutlarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çok kayda değer bir hasar olduğunu söyleyebiliriz ve sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tamamını karşılayamayabiliriz ama bir bölümünü karşılayacağımızı ifade etmek isterim. Zaman alacak, maliyeti olacak ancak şuanda en temel şey sahada çalışmaya başlamak. İsveçli meslektaşımla birlikte başka bakanlarla da bir araya geldim. Biz elimizden gelenin en fazlasını gerektiği yerde ve mümkün olduğunca sahada kullanmak için hazırız.