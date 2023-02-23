|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Yunan gazetecinin Türkiye'yle ilgili provokatif sorusuna geçit vermedi

Türkiye ziyaretinden sonra Yunanistan'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunan gazetecinin Türkiye sorusuna anlamlı bir yanıt verdi.

09:47 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yunan gazeteci Niki Lymberakis - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Yunan gazeteci Niki Lymberakis - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Adana'daki İncirlik Üssü'nden helikopterle Hatay'a geçen Blinken'e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Blinken Türkiye ziyaretinin ardından Yunanistan'a gitti. Blinken, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Yunanistan’da Mega TV’ye röportaj verdi.

Yunan liderler ve muhalefetle görüşen Blinken, Yunanistan'ın bu zor günlerde Türkiye'ye destek olduğunu kaydetti.

Olumlu geçen görüşmeler sonrasında Türk-Yunan ilişkilerinin geliştiği ifade edildi.

Blinken'den net cevap

Yunanistanlı sunucu Türkiye provokasyonu yapmak isteyerek Blinken'e
"ABD genellikle her iki ülkedeki farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor. Ancak pek çok kişi tehdit eden bir ülke ile tehdit edilen bir ülke arasında eşit mesafeyi nasıl koruduğunuzu merak ediyor"
sorusunu yöneltti.

'Türkiye'nin tehdit eden bir ülke konumunda değil'

Blinken,
"Tabii ki Yunanistan'ın güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz. Ancak her iki tarafta da iyi niyet, iyi niyeti iyileştirme, uyuşmazlık yönetimi ve çözüm isteği olduğuna inanıyoruz"
sözlerine yer vererek
Türkiye'nin tehdit eden bir ülke konumunda olmadığını
düşündüğünü sözlerine yansıttı.

'Bu konuda konuşmaya gerek yok'

Ancak Lymberakis'in konuyu üsteleyerek
"Türkiye'de muhtabınızla bu konuyu görüştünüz ve böyle bir taahhüt aldınız mı?"
sorusu üzerine tavrını sertleştiren Blinken,
"Bak, bu konu hakkında konuşmaya gerek yok. Durumu daha üretken bir şekilde yürütmek için - ki bu Yunanistan için de geçerli - kesinlikle bir ilgi ve iradenin olduğunu söyleyebilirim"
sözlerine yer verdi.

'Varsayımsal tartışmalara girmeyeceğim'

Lymberakis'in isim vermeden Türkiye'yi işaret ederek
"Ya bir NATO ülkesi başka bir NATO ülkesine sebepsiz yere saldırırısa ne olur"
sorusuna ise Blinken,
"Varsayımsal tartışmalara girmeyeceğim. Ancak şunu söyleyebilirim ki tüm arkadaşlarımız diplomatik aralıklarındaki farklılıkları barışçıl yollarla çözmeye davet ediyoruz"
cevabını verdi.


#yunanistan
#abd
#blinken
2 saat önce
default-profile-img
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Yunan gazetecinin Türkiye'yle ilgili provokatif sorusuna geçit vermedi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili istisnaları açıkladı
Kanada 'takip ettik' diyerek duyurdu: Çin'i engelledik
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece zemini depreme dayanıklı mı?
TPAO'da yeni dönem: Petrol ve gazdan elektrik üretebilecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.