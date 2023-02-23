ABD Dışişleri Bakanı Blinken Yunan gazetecinin Türkiye'yle ilgili provokatif sorusuna geçit vermedi

Yunan gazeteci Niki Lymberakis - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Adana'daki İncirlik Üssü'nden helikopterle Hatay'a geçen Blinken'e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.
Blinken Türkiye ziyaretinin ardından Yunanistan'a gitti. Blinken, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Yunanistan’da Mega TV’ye röportaj verdi.
Yunan liderler ve muhalefetle görüşen Blinken, Yunanistan'ın bu zor günlerde Türkiye'ye destek olduğunu kaydetti.
Olumlu geçen görüşmeler sonrasında Türk-Yunan ilişkilerinin geliştiği ifade edildi.