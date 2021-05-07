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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile ilişkileri ilerletme arzusundayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile Ankara'da ortak açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Kudüs'te büyükelçilik açma kararlarının hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve elçilik açan ülkelere "Bu kararınızı gözden geçirin" çağrısı yaptı. Mısır ile ilişkilere de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Süreci ilerletme arzusundayız. Bakanlar düzeyinde de görüşebiliriz." ifadelerini kullandı. Maliki ise, Filistin'de gerçekleşecek seçimlerin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Uluslararası topluma çağrı yapıyorum: İsrail'e baskı uygulayın" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile ilişkileri ilerletme arzusundayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi ve Doğu Kudüs Komitesi'nin toplanmasında fayda var.

Kudüs'te büyükelçilik açma kararları uluslararası hukuka aykırıdır. Kosava başta olmak üzere buradan çağrı yapıyoruz: Bu kararı gözden geçirin.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin Konferansı teklifi vardı. Seçimden sonra gerçekleştirilecek bu konferansa güçlü bir şekilde destek veriyoruz.

Bugün ikili ilişkileri de ele aldık. 2018'de Maliki ile Türkiye-Filistin ortak komitesini gerçekleştirmiştik. İkincisini de bu sene içerisinde Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz.

Filistin ekonomisine katkımız devam edecek. Gerek tıbbi, gerek nakdi desteği verdik. Filistinli kardeşlerimizi ve Filistin davasını yalnız bırakmadık. Bundan sonra da desteğimiz sürecek.

Filistin'deki seçimler için uluslararası alanda her türlü desteği vermeye hazırız.

Mısır ile ilişkiler

Mısır ile bölgesel gelişmeleri ele aldık. Herkes kendi düşüncelerini söyledi. Bundan sonra hangi adımların atılacağı değerlendirilecek. Bu süreci ilerletme arzusundayız.

Dışişleri Bakanları düzeyinde de görüşebiliriz. Biz ilişkilerin en az düzeyde olduğunda bile Filistin'in önemini vurguladık.

Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek, Filistin'e vereceğimiz desteklerin daha koordineli olmasını sağlar.

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Maliki: İsrail'e baskı uygulayın

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin açıklamaları ise şöyle:

İkili ilişkileri daha ileriye götürmek istiyoruz. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bize verdikleri destekler için teşekkür ediyorum.

Filistinli öğrencilere verilen burslar çok önemli. Türkiye'nin siyasi tutumunu hiç unutmamamız lazım. Türkiye herkesten önce bize yardıma geldi.

Kudüs'ün karşı karşıya kaldığı tehditler çok önemlidir. Buradaki dini duygulara dokunulmaktadır. Aksa'yı sadece mekansal olarak değil dini olarak da bölmeye çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi olaylar meydana gelmekte ve insanlık dışı cinayetler işlenmektedir. Orada yaşayan masum Filistinlileri öldürüyorlar, yerleşim yerlerini yakıyorlar.

Filistin genel seçimleri, İsrail'in taahhütlerine bağlı kalmaması nedeniyle erteledi. Uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. İsrail'e bu konuda baskı yapmalısınız.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e 'Doğu Kudüs' tepkisi: Yasa dışı yerleşim yerleri açmaktan vazgeçin
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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e 'Doğu Kudüs' tepkisi: Yasa dışı yerleşim yerleri açmaktan vazgeçin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile Ankara'da ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.

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