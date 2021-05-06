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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci gözaltına alma şekli, ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi "George Floyd" vakasını anımsatmıştı. Gözaltı sırasında Filistinli gencin İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyulmuştu.

İşgalci İsrail'in insanlık dışı muamelesine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yere yatırıp boynuna bastırdığı Filistinli gencin gözaltına alındığı anın fotoğrafını paylaşarak, şu paylaşımı yaptı:

"İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Yine Ramazan'da işgale hız veriyor.

Şiddetle kınıyoruz. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

İnsanların evlerine el koyuyorlar. Eve geliyorlar, 'burası artık sizin değil' diyorlar. Zorla çıkarıyorlar. Sonra o evi başkasına veriyorlar.

Bugün ve bu dünyada oluyor bunlar" dedi.

İşgalci İsrail polisinden Filistinli gence 'George Floyd' benzeri gözaltı: Nefes alamıyorum
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İşgalci İsrail polisinden Filistinli gence 'George Floyd' benzeri gözaltı: Nefes alamıyorum


Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
FOTOĞRAF 34
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Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.
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Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı.
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Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
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Grubun dağılmaması üzerine ses bombaları ve atlı birliklerle göstericilere müdahale eden polisler, bazı Filistinlileri darp etti; biri sağlık çalışanı olmak üzere bazılarını da gözaltına aldı.
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Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada ise müdahale sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
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Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.
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Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu.
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Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.
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İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.
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Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.
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Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan ailelere destek gösterisine müdahale ederek 4 kişiyi yaraladı, bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.

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Kudüs'te Filistinlilere zulüm: İşgalci İsrailliler polis eşliğinde çaresiz Filistinlilerin evlerini işgal ediyor
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Kudüs'te Filistinlilere zulüm: İşgalci İsrailliler polis eşliğinde çaresiz Filistinlilerin evlerini işgal ediyor
İşgalci İsrailli yerleşimciler, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli bir aileye ait evi polis eşliğinde işgal etti.

Evin gerçek sahipleri sokağın karşısında çaresiz beklerken, işgalcilerin ise gülerek olup biteni seyrettiği görülüyor.


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