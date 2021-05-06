AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci gözaltına alma şekli, ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi "George Floyd" vakasını anımsatmıştı. Gözaltı sırasında Filistinli gencin İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyulmuştu.
İşgalci İsrail'in insanlık dışı muamelesine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yere yatırıp boynuna bastırdığı Filistinli gencin gözaltına alındığı anın fotoğrafını paylaşarak, şu paylaşımı yaptı:
"İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Yine Ramazan'da işgale hız veriyor.
Şiddetle kınıyoruz. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.
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İnsanların evlerine el koyuyorlar. Eve geliyorlar, 'burası artık sizin değil' diyorlar. Zorla çıkarıyorlar. Sonra o evi başkasına veriyorlar.
Bugün ve bu dünyada oluyor bunlar" dedi.
İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Yine Ramazan’da işgale hız veriyor. Şiddetle kınıyoruz.