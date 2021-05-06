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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Mısır ile görüşmeler samimi ve kapsamlı içerikte gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin tamamlandığını açıkladı. Türkiye ve Mısır'ın istişarelerin ilk turunun sonuçlarının değerlendireceği ve müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi. Görüşmelerin samimi ve kapsamlı içerikte gerçekleştiği de açıklandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı: Mısır ile görüşmeler samimi ve kapsamlı içerikte gerçekleşti
Türk ve Mısır dışişleri heyeti arasındaki siyasi istişareler tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlandığı ifade edildi.

"Libya, Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz konuşuldu"

Görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştiğinin vurgulandığı açıklamada, "Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur." denildi.

Tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendireceği ve müteakip adımları kararlaştıracakları belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu: Görüşmeler devam edecek

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Mısır'la önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek" dedi.

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