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Dünya İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın şehit oldu
ORTADOĞU

İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın şehit oldu

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul, şehit oldu.

Haber Merkezi AA
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın şehit oldu
60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul, İsrailli askerlerin kurşunuyla şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.

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İşgalci İsrail güçleri, elinde bıçak bulunan 60 yaşındaki Filistinli bir kadına iki el ateş etti. Kurşunlardan birinin isabet ettiği kadının şehit olduğu bildirildi.

İsrail askeri, bu sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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