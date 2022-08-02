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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü

Özbekistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov ile görüştü

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Taşkent’teki günümüze, kapsamlı stratejik ortağımız Özbekistan’ın Dışişleri Bakanı Vladimir Norov'la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele alarak başladık” ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Türk heyet, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

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