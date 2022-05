Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yazılı mutabakat istiyoruz

Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.

Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere Filistin’deyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere #Filistin'deyiz.



In #Palestine to hold Türkiye-Palestine II. Joint Committee Meeting & bilaterals. 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/5mHheG5YVT — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 24, 2022



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız.

REKLAM

Çekincelerimize dair garanti için İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat isteyeceğiz.



İsveç ve Finlandiya'dan heyet bugün geliyor, görüşmeler yarın başlayacak.



Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Filistin sorunu ele alınacak.



NATO Genel Sekreteri'nin de katılacağı dörtlü toplantı olabilir.



OYNAT 02:17 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'daki savaşın bedelini masum insanlar ödüyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Ukrayna'daki savaşa değinerek, 'Savaşı durdurmamız lazım. Ateşkesin tesis edilmesi lazım. Devam eden savaşın bedelini masum insanlar ödüyor. Türkiye olarak biz çabalarımızı hiç aralık vermeden devam ettiriyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: Önceliğimiz ateşkes