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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yazılı mutabakat istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek üzere Filistin’e geldi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yazılı mutabakat istiyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de

Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.

Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere Filistin’deyiz” ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;
Normalleşme sürecine girdik. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamayı konuşacağız.

Çekincelerimize dair garanti için İsveç ve Finlandiya’dan yazılı mutabakat isteyeceğiz.

İsveç ve Finlandiya'dan heyet bugün geliyor, görüşmeler yarın başlayacak.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Filistin sorunu ele alınacak.

NATO Genel Sekreteri'nin de katılacağı dörtlü toplantı olabilir.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Ukrayna'daki savaşa değinerek, 'Savaşı durdurmamız lazım. Ateşkesin tesis edilmesi lazım. Devam eden savaşın bedelini masum insanlar ödüyor. Türkiye olarak biz çabalarımızı hiç aralık vermeden devam ettiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

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