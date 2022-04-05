Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de kilit aktörüz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de kapsamlı bir iş birliği yapılması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye’nin ve KKTC’nin dışlandığı girişimlerin başarısız olmaya mahkum olduğunun altını çizdi.

DİYALOG KANALLARI AÇIK

Kriter Dergi’nin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, atılan tek taraflı adımların gerginliği tırmandırdığına dikkati çekerek şunları söyledi:

“Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak bölgede kilit aktörüz. Bizim önceliğimiz her zaman olduğu gibi diplomasi, iş birliği ve eş güdüm. Sayın Cumhurbaşkanımız AB’ye 2020’de kapsamlı bir Doğu Akdeniz konferansı yapılmasını önerdi. Bu önerimiz diğer aktörlerce de benimsenmeli ve artık hayata geçirilmeli. Ayrıca Kıbrıs Türkleri de hidrokarbon konusunda Rumlara 2011, 2012 ve 2019’da iş birliği önerilerinde bulundu. Biz bu önerileri de destekliyoruz.”

SAMİMİYET BEKLİYORUZ

“Yunanistan ile diyalog kanallarının bugün eskisinden daha açık olduğunu söyleyebiliriz” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin sorunların çözümü için samimi bir diyalogdan yana olduğunu kaydetti.

Ekonomik ve ticari ilişkilerdeki olumlu gündemi daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, “Ekonomide iş birliğine odaklanan pozitif gündem, 2021’de ikili ticarette olumlu etkilerini göstermeye başladı ve 2020’ye kıyasla yüzde 70 artarak 5,2 milyar dolara ulaştı. Bu olumlu gündemin Yunanistan ile ikili meselelerimizi samimiyetle tartışabileceğimiz bir ortam oluşturmasını umuyoruz. Biz, bu doğrultuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yunanistan’dan da, bu süreçte aynı samimiyeti ve aynı siyasi iradeyi göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Dünya adımlarımızı izliyor

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna krizinin başından bu yana Türkiye’nin politikasının, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, silahların susması ve insani drama son verilmesi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “İlkesel bir tutum izliyoruz. İki ülke de bize güven duyuyor. Biz, savaşın neden olduğu insani felaketin bir an önce durdurulmasına katkı sağlayacak her türlü girişimi olumlu karşılıyoruz. Öte yandan, her iki ülkeyle savaş öncesi yakın iş birliğimiz, ayrıca samimi ve açık konuşabilme kabiliyetimiz, bu süreçte ülkemize kendine özgü bir konum kazandırdı. Tüm dünya Türkiye’nin attığı adımları ve gayretlerini yakından izliyor ve takdir ediyor” dedi.