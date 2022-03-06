Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: Önceliğimiz ateşkes

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan temasları kapsamında görüştüğü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı ortak basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşında öncelikle insani ateşkesin her yerde sağlanması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Brüksel temaslarının ardından çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, ilk olarak Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi ardından Bayramov ile baş başa ve heyetler arası görüşmesi ve ortak basın toplantısına katıldı.

OYNAT 01:16 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılma eğilimimiz yok Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili konuştu. 'Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.' diyen Bakan Çavuşoğlu, 'Yaptırımlar Rus ekonomisini etkiler ama bu yaptırım kararını alan Avrupa ülkelerini ve diğer ülkeleri de etkiler. Bu yaptırımlara katılma eğilimimiz yok' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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SALDIRI SONA ERMELİ

Çavuşoğlu, Bayramov ile yaptığı ortak basın toplantısında ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını belirterek “Özellikle Ukrayna’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine biz prensip olarak herkes gibi karşıyız. Haksız ve hukuksuz saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu konuda da çabalarımızı artırarak devam ediyoruz” dedi.

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Çavuşoğlu, Türkiye ve Azerbaycan’ın her iki ülkeyle iletişim kurabilen ve iyi ilişkileri olan iki ülke olduğunu söyledi.