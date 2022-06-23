Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz çabalıyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması yapıyor. Çavuşoğlu tahıl koridoruyla ilgili olarak, ''Çabalarımızı BM ile birlikte sürdürüyoruz. Ukrayna ve Rusya'yla temas halindeyiz. Gerçekçi ve uygulanabilir bir plan dolduğunu görüyor ve destekliyoruz. İstanbul’da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna’nın dışında güvenli bölge kurulacak'' dedi. İsveç-Finlandiya'nın NATO başvurusuyla ilgili olarak Çavuşoğlu, ''NATO zirvesi limit değil, süreç için tarih belirlenmedi'' ifadelerini kullandı.

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