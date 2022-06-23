Gündem Bakan Çavuşoğlu Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz çabalıyoruz
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz çabalıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması yapıyor. Çavuşoğlu tahıl koridoruyla ilgili olarak, ''Çabalarımızı BM ile birlikte sürdürüyoruz. Ukrayna ve Rusya'yla temas halindeyiz. Gerçekçi ve uygulanabilir bir plan dolduğunu görüyor ve destekliyoruz. İstanbul’da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna’nın dışında güvenli bölge kurulacak'' dedi. İsveç-Finlandiya'nın NATO başvurusuyla ilgili olarak Çavuşoğlu, ''NATO zirvesi limit değil, süreç için tarih belirlenmedi'' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak yapıcı bir rol oynuyoruz çabalıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, önemli görüşmeler için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konular ele alındı. Truss'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmenin her alanda ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başlıkları:

Ankara Anlaşması’ndaki teknik sorunları çözmeliyiz.

Suriye’den gelen terör saldırıları da gündemimizde.

Ukrayna NATO’nun gelişmesi gibi konuları ele aldık.

Çabalarımızı BM ile birlikte sürdürüyoruz. Ukrayna ve Rusya'yla temas halindeyiz.

Gerçekçi ve uygulanabilir bir plan dolduğunu görüyor ve destekliyoruz.

İstanbul’da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna’nın dışında güvenli bölge kurulacak.

İSVEÇ-FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

NATO zirvesi limit değil, süreç için tarih belirlenmedi.

Ayrıntılar geliyor...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yazılı mutabakat istiyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yazılı mutabakat istiyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’Türkiye’ olarak tescil ediyoruz
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’Türkiye’ olarak tescil ediyoruz
Geriye moloz yığınları kaldı

Geriye moloz yığınları kaldı

​'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu.
Sadece Vanda görülüyor

Sadece Van'da görülüyor

Herkes onu görmek için kilometrelerce yürüyor.
Mahmut Ustaosmanoğlu Hakka yürüdü

Cenazesi 24 Haziran Cuma günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Tahıl koridoru için güvenli bölge

Tahıl koridoru için güvenli bölge

​Bakan Çavuşoğlu: İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak.

Avrupa'da gaz krizi tırmanıyor.

Sultan Abdülhamid döneminden bile var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.