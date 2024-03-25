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Bakan Fidan Stoltenberg ile telefonda görüştü: Bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve haftaya yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ele alındı.

17:43 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:55 - 25/03/2024 Pazartesi
Hakan Fidan - Jens Stoltenberg
Hakan Fidan - Jens Stoltenberg

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.


Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve haftaya yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.


#Hakan Fidan
#NATO
#Jens Stoltenberg
38 dakika önce
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