Bakan Fidan Brüksel'de Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre;
ülkelerin net sıfır hedefleri, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında yaşanılan enerji krizi, nükleer enerjinin bu gündemin unsurlarından oluşu, temiz enerjiye geçiş sürecinin hızlanması ve nükleer enerjinin rolünün güçlenmesi kapsamında
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Belçika hükümetinin ev sahipliğinde, Brüksel'de Birinci Nükleer Enerji Zirvesi düzenlenecek.
Nükleer enerjiden geleneksel olarak istifade eden ülkeler ile bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin devlet ile hükümet başkanlarının davet edildiği zirveye
Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki bir heyetle katılacak. Fidan, heyet başkanı olarak 21 Mart sabahı düzenlenmesi öngörülen oturumda hitap edecek.
Öğlen bakanlar oturumu, öğleden sonra ilgi duyan bakanların ve diğer üst düzey kişilerin katılacağı 4 ayrı panel yapılacak. Zirveye 18 ülkeden hükümet/devlet başkanı veya yardımcısı ile AB Konseyi ve Komisyonu başkanlar
ı, 17 ülkeden de bakan ve kıdemli yetkililer seviyesinde katılım sağlanacak. Zirve sonunda ortak bildiri yayımlanması öngörülüyor.
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2 saat önce