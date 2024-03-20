Bakan Fidan Brüksel'de Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak

Nükleer enerjiden geleneksel olarak istifade eden ülkeler ile bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin devlet ile hükümet başkanlarının davet edildiği zirveye

Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki bir heyetle katılacak. Fidan, heyet başkanı olarak 21 Mart sabahı düzenlenmesi öngörülen oturumda hitap edecek.

Öğlen bakanlar oturumu, öğleden sonra ilgi duyan bakanların ve diğer üst düzey kişilerin katılacağı 4 ayrı panel yapılacak. Zirveye 18 ülkeden hükümet/devlet başkanı veya yardımcısı ile AB Konseyi ve Komisyonu başkanlar