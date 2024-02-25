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Dışişleri Bakanı Fidan Meksika'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Meksika'ya geçti. Karakas'tan ayrılan Bakan Fidan, TSİ 03.55 sıralarında Meksika'ya vardı. Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Brcena İbarra ile bir araya gelecek.

10:12 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Meksika'ya geçti.
Karakas'tan ayrılan Bakan Fidan, TSİ 03.55 sıralarında Meksika'ya vardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Meksika'ya geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Pazartesi günü resmi ziyaret kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena İbarra ile bir araya gelecek. Fidan, Meksika öncesinde, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmış, müteakiben de Venezuela'ya resmi ziyarette bulunmuştu”
denildi.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#MEksika
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