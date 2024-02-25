Dışişleri Bakanı Fidan Meksika'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Erzurum’da Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve burada kısa bir değerlendirme konuşması yaptı. Fidan, ''Bu gün gerçekten müstesna bir şehirde sıcak bir karşılama ile karşılandık. Burada ildeki arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunacağız. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip, kabine olarak yaptıklarımızı paylaşacağız'' açıklamasında bulundu.