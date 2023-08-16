Bakan Güler'den Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'a ziyaret

Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) son kez yer aldı. Avsever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetlerinden dolayı kendisine hediye ettiği anda duygusal anlar yaşadı. Erdoğan, duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.