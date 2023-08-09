Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda niteliğinde kısa bir tören düzenlendi.









Musa Avsever Paşa'nın duygusal anları: Cumhurbaşkanı Erdoğan sarılarak teselli etti

Konuşmasında askerliğe 1971 yılında başladığını söyleyen Avsever, bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldiğini, bu şura ile emekliye ayrıldığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşması sırasında duygulanan Avsever'e sarılan Erdoğan, " Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Orgeneral Atilla Gülan ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 47 sene hizmet verdiğini, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu dile getirerek, görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

Gülan da, destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.







