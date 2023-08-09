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Musa Avsever Paşa'nın duygusal anları: Cumhurbaşkanı Erdoğan sarılarak teselli etti

Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) son kez yer aldı. Avsever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetlerinden dolayı kendisine hediye ettiği anda duygusal anlar yaşadı. Erdoğan, duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.

23:25 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Musa Avsever - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Musa Avsever - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda niteliğinde kısa bir tören düzenlendi.



Musa Avsever Paşa'nın duygusal anları: Cumhurbaşkanı Erdoğan sarılarak teselli etti

Konuşmasında askerliğe 1971 yılında başladığını söyleyen Avsever, bir askerin gelebileceği en üst seviyeye geldiğini, bu şura ile emekliye ayrıldığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşması sırasında duygulanan Avsever'e sarılan Erdoğan, "
Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Orgeneral Atilla Gülan ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 47 sene hizmet verdiğini, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu dile getirerek, görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

Gülan da, destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Musa Avsever
#Milli Güvenlik Kurulu
#Atilla Gülan
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