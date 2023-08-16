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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir-teslim

Emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

17:03 . 16/08/2023 Çarşamba
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Ankara

Ankara

3 Ağustos'ta toplanan Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda (YAŞ) alınan kararlara göre görev değişimleri başladı.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devrettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.

Yeni görevinde başarılar diledi

Törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

Bakan Güler, Orgeneral Avsever'e yeni hayatında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken; Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na da yeni görevinde başarılar diledi.

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.



#Kara Kuvvetleri Komutanlığı
#Musa Avsever
#Selçuk Bayraktaroğlu
19 dakika önce
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