Bakan Kirişci: Datça'daki yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satır başlıkları;
Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız sürüyor.
83 hayvanımız daha güvenli yerlere taşındı 450 hane ve 3 bin 520 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür.
Ancak vatandaşlarımızın canıyla ilgili en ufak bir kaybımız olmadı. Gerekli hassasiyetler gösteriliyor.
Can kaybı yok, maddi hasarlar telafi edilecek.
Ayrıntılar geliyor...
FOTOĞRAF 34
Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.21 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.
Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça’da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.
Datça'daki orman yangını üç ayrı noktada ilerliyor: 27 hava aracı müdahale ediyor
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'inci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ile 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.
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