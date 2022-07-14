Bakan Kirişci: Datça'daki yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kirişci, ''Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız sürüyor. 83 hayvanımız daha güvenli yerlere taşındı 450 hane ve 3 bin 520 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Ancak vatandaşlarımızın canıyla ilgili en ufak bir kaybımız olmadı. Gerekli hassasiyetler gösteriliyor'' ifadelerini kullandı.

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