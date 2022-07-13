Bakan Yanık duyurdu: Datça'ya 500 bin liralık destek

Muğla'nın Datça ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına akşam saatlerinde de müdahale sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yangın bölgesindeki vakfa 500 bin TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz. Muğla, Datça’da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık."