Ekonomi Bakan Yanık duyurdu Datçaya 500 bin liralık destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık duyurdu: Datça'ya 500 bin liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Datça’da başlayan orman yangını ile ilgili yaptığı açıklamada "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Yanık duyurdu: Datçaya 500 bin liralık destek
Datça'daki orman yangını.

Muğla'nın Datça ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına akşam saatlerinde de müdahale sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yangın bölgesindeki vakfa 500 bin TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz. Muğla, Datça’da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık."

Datça'da orman yangını: Evler tahliye edildi
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Datça'da orman yangını: Evler tahliye edildi

Datça'daki orman yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu
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Datça'daki orman yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu
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Bakan Kirişci Datça'daki yangını helikopterle inceledi
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Datçaya nakdi destek

Datça'ya nakdi destek

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Bakan Kirişci yangın bölgesinde

Bakan Kirişci yangın bölgesinde

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