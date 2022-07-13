Bakan Kirişci duyurdu: Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri ilk kez Datça'da kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

FOTOĞRAF 6 Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı.<br><br> Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.<br><br> Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Datça'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. BiP'te paylaş

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