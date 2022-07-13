Gündem Bakan Kirişci duyurdu Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri ilk kez Datçada kullanılacak
MUĞLA

Bakan Kirişci duyurdu: Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri ilk kez Datça'da kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez Datça yangınında kullanılarak test edileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kirişci duyurdu: Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri ilk kez Datçada kullanılacak
​Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Datça'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı.<br><br>
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Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.<br><br>
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Datça'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Datça'da orman yangını: Evler tahliye edildi
GÜNDEM
Datça'da orman yangını: Evler tahliye edildi

Datça'daki orman yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu
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Datça'daki orman yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine destek olmak için ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının bölgedeki evlere sıçramaması için çaba gösterirken söndürme çalışmalarına iş makineleri ve arazözler de destek veriyor.
Bakan Kirişci yangın bölgesinde

Bakan Kirişci yangın bölgesinde

​Datça'daki orman yangınını havadan inceledi.
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