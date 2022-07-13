Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça Mesudiye Kocadağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 9 helikopter, 15 helikopter, 7 uçak, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale ediliyor.
Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirildi.
Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
EVLR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Kuzeyden etkili olan rüzgarla Mesudiye tarafına ilerledi. Mesudiye mahallesi üst tarafı Döşeme mevkiinde bulunan evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Öte yandan orman ekiplerine destek amaçlı yangına gelen bir itfaiye aracı devrildi.
DATÇA KAYMAKAMI'NDAN YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." açıklamasında bulundu.
Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.
Bakan Kirişci bölgeye gidiyor.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin bölgeye gittiği belirtildi.