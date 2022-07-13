Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına, 15 helikopter ve 7 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgede devam eden yangın, turistlere de korku dolu anlar yaşattı.

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