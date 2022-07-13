Gündem Datçada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
MUĞLA

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına, 15 helikopter ve 7 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgede devam eden yangın, turistlere de korku dolu anlar yaşattı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Son Dakika: Datçada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Datça Mesudiye Kocadağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 9 helikopter, 15 helikopter, 7 uçak, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale ediliyor.

Muğla Datça'da orman yangını
OYNAT 00:33
Muğla Datça'da orman yangını
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.


Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirildi.

AA

Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

AA

EVLR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Kuzeyden etkili olan rüzgarla Mesudiye tarafına ilerledi. Mesudiye mahallesi üst tarafı Döşeme mevkiinde bulunan evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

AA

Öte yandan orman ekiplerine destek amaçlı yangına gelen bir itfaiye aracı devrildi.

DATÇA KAYMAKAMI'NDAN YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." açıklamasında bulundu.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.


Bakan Kirişci bölgeye gidiyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin bölgeye gittiği belirtildi.

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