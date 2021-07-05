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POLİTİKA

Bakan Muş duyurdu: 462 litre likit eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bakan Muş duyurdu: 462 litre likit eroin ele geçirildi
462 litre likit eroin ele geçirildi.

İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tır, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında "X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı"na sevk edildi. Yapılan taramada, aracının dorse altında yemek dolabı ile malzeme dolabının arasında bulunan frigo (soğutucu) yakıt deposundan şüphelenen müdürlük görevlileri, tırı arama hangarına çekti.

Burada yapılan çalışmada, frigonun çalışmasını sağlayan yakıt deposunun, frigo ile herhangi bir bağlantısının olmadığı ve frigonun motorunun çalışmadığı tespit edildi. Müdürlüğün narkotik dedektör köpekleri "Bady" ve "Kuntiz"in de frigo yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposundan alınan sıvı maddenin, uyuşturucu madde test kitinde yapılan analiz sonucu "eroin" olduğu saptandı.

  • Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Likit olarak yakalanan en büyük miktar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakanlık personelini tebrik etti. Bakanlığa bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen 462 litre likit eroinin ele geçirildiğini ifade eden Muş, bunun, Türkiye'de muhafaza ekipleri tarafından likit olarak yakalanan en büyük miktar olduğunu belirtti.

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