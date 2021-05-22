Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı: Kokain sevkinde yeni rota Türkiye

Başkanlığın Twitter hesabından, Güney Amerika'dan sevk edilen kokainin Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya'ya dağıtımını içeren rota ile 2016-2020 yıllarında kokainle mücadele verilerini içeren grafiğin yer aldığı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Güney Amerika'dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya'ya doğru yeni bir rota oluştuğu belirtildi.

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"Türkiye basamak haline geldi"

Daire Başkanlığının, Avrupa Birliği ulusal temas noktası olduğu anımsatılan paylaşımda, her yıl "Türkiye Uyuşturucu Raporu" yayımlandığı ifade edildi. Son iki yıldır yayımlanan raporlarda, Güney Amerika'dan Avrupa'ya sevk edilen kokain maddesi bakımından Türkiye'nin basamak haline geldiğinin delilleriyle vurgulandığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

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"Mücadelemiz sürmektedir"

"Yıllara göre ülkemizde ele geçirilen kokain miktarı ve müdahale edilen uyuşturucu olay sayıları artmasına rağmen kokain bazlı olay sayısı düşmektedir. Bu da ülkemizin kokain konusunda transit/basamak konumuna geldiğinin göstergelerinden biridir. Türk kolluk birimleri, ülkemizin içinde bulunduğu uyuşturucu tehdidinin farkındadır ve polisinden jandarmasına, sahil güvenlik unsurlarından gümrük muhafaza ekiplerine kadar, samimiyetle mücadele etmektedir. Yapılan uyuşturucu yakalamalarından endişe yerine, memnuniyet duymak gerekir. Çünkü narkotik suçlar, kolluk müdahalesiyle ortaya çıkarılabilir."

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Güney Amerika’dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya’ya doğru yeni bir rota oluşmuştur. pic.twitter.com/PVPVKXYZ64 — Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) May 21, 2021

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