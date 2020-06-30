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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık'ta yeni gelişme

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık'ta yeni gelişme: Operasyonda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.

Haber Merkezi DHA
Bataklık operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar.
Bataklık operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar.

Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülke ve Türkiye'de de 11 ilde gerçekleştirilen 'Bataklık' operasyonu kapsamımda gözaltına alınan 67 kişiden, örgütün 2 tepe yöneticisi Nejat Daş ve Çetin Gören, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Farklı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Nejat Daş, basın mensuplarının suçlamalarla ilgili sorusuna, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" diye karşılık verdi.

Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen lüks araçlar Emniyet'in bahçesinde sergilendi
OYNAT 00:00
Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen lüks araçlar Emniyet'in bahçesinde sergilendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.

Daş ve Gören'in sorguları, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak. Farklı illerde gözaltına alınan diğer şüphelilerin de Ankara'ya getirileceği belirtildi.

DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

Şüphelilerden Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirtilmişti.

DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon
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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon

'Bataklık' operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor: 20 lüks araca el konuldu
FOTOĞRAF 13
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu Bataklık kapsamında, İstanbul'da aralarında kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşları Nejat D. ve Çetin G.'nin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları kapsamında çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.
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Kent genelinde 54 ikamet adresi ve 10 iş yerine baskın yapıldığı belirtilen açıklamada, aralarında kırmızı bültenle aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt elebaşlarının da bulunduğu 38 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde dolar, avro, sterlin, altın ile silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildiği, örgüt mensuplarına ait 20 lüks araca el konulduğu aktarıldı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.
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'Bataklık' operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor: 20 lüks araca el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.
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