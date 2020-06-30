Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık'ta yeni gelişme: Operasyonda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor

Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülke ve Türkiye'de de 11 ilde gerçekleştirilen 'Bataklık' operasyonu kapsamımda gözaltına alınan 67 kişiden, örgütün 2 tepe yöneticisi Nejat Daş ve Çetin Gören, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Farklı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Nejat Daş, basın mensuplarının suçlamalarla ilgili sorusuna, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" diye karşılık verdi.

OYNAT 00:00 Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen lüks araçlar Emniyet'in bahçesinde sergilendi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Daş ve Gören'in sorguları, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak. Farklı illerde gözaltına alınan diğer şüphelilerin de Ankara'ya getirileceği belirtildi.

DHA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

Şüphelilerden Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirtilmişti.

DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon