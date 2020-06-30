Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık'ta yeni gelişme
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık'ta yeni gelişme: Operasyonda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.
Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülke ve Türkiye'de de 11 ilde gerçekleştirilen 'Bataklık' operasyonu kapsamımda gözaltına alınan 67 kişiden, örgütün 2 tepe yöneticisi Nejat Daş ve Çetin Gören, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Farklı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Nejat Daş, basın mensuplarının suçlamalarla ilgili sorusuna, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" diye karşılık verdi.