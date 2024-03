Bakan Özhaseki Ümraniye'de üç büyük eserin açılışını yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir an önce yenilenmemiz lazım. Bir an önce evlerimizi dönüştürmemiz lazım. Kentsel dönüşüm bunun için elzemdir. Biz deprem ülkesiyiz, bunu bilelim. Her deprem olduğunda dizimize vurup ah edip devam edemeyiz" dedi.