Bakan Özhaseki Ümraniye'de üç büyük eserin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde yapımını gerçekleştirdiği Dudullu Osmangazi Korusu yıllar içinde atıl duruma geldi. Ümraniye Belediyesi’nin çalışmaları sonrası kullanılmaz durumda olan koruyu ‘Osmangazi Millet Bahçesi’ olarak dönüştürdü. 147 bin metre kare alana inşa edilen ve İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden biri olan Osmangazi Millet Bahçesi dumansız hava sahası olma özelliği taşıyor. Millet bahçesinde, doğalgaz ile çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin mangal yapmasına olanak sağlayan 5 adet barbekü alanı, bin 256 metrekare alana kurulan 300 kişilik kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitaba ev sahipliği yapan Osmangazi Millet Kütüphanesi, bisiklet ve yaya yolları, seyir terası, sanat akademi binası, 3 adet kompleks çocuk oyun alanı, restoran, kafeterya, 2 adet büfe, koku bahçesi ve koku yolu, bisiklet istasyonu, et satış ünitesi, futbol sahası, koşu parkuru, mini futbol sahası, mini voleybol sahası, mini tenis kortu, mini basketbol sahası, 3 takım açık hava spor aleti, cami, sporcular için soyunma odası ve kafeterya, mescit, 750 metrekare 9 kademeli şelale ve özel peyzaj alanları ile 22 m geçiş köprüsü, birbirinden farklı üniteler, 5 adet mermer çeşme idari bina, hobi atölyesi, 4 adet sera, meyve bahçesi, doku yolu, 2 adet seyir kulesi, fotoğraf çekim alanı, manzara terası, 3 adet abdesthane ve wc, toplam 721 araçlık otopark-otomatik kontrol sistemi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı taşıyacak çevre dostu 8 adet şatıl otoparkı, millet meydanı, müzikli kuru havuz, 83 adet kameriye, 100 adet oturma birimi, idari yönetim binası (mevcut) kyox ünitesi ve simit kafe yer alıyor.

Başkan İsmet Yıldırım, "Sayın bakanım çok kıymetli Ümraniyeliler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizleri böylesine güzel bir günde bir araya getiren Rabbime şükrediyorum" dedi. Başkan Yıldırım, "Ümraniyemiz geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yeni temel atma törenlerinin ve yeni açılışların sık duyulan adresi oldu. 20219 yılında milletimiz AK Parti ile yola devam dedi. Ümraniyeli kardeşlerimiz eser siyasetini, hizmet siyasetini seçti. Millet kütüphaneleri, millet bahçeleri yapılsın dedi. Ümraniye yeni meydanlar kazansın istedi. Sandıkta gördüğümüz bu teveccühün ne anlama geldiğini çok iyi biliyorduk. Daha ilk günden kolları sıvadık, verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmaya başladık. Biz Ümraniye’ye daha yaşanılabilir bir Ümraniye sözü verdik. Ümraniye’ye şehrin cazibe merkezi olma sözü verdik. Daha fazla yatırım, daha fazla kalıcı eser sözü verdik. Her türlü olumsuzluğa rağmen, pandemiye, 6 Şubat depremlerine, yangın ve sel felaketlerine, salgının sebep olduklarına rağmen vaatlerimizi bir bir gerçeğe dönüştürdük. Tüm bu süreçte bize güvenen oy veren vermeyen her kese desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı seçilmesiyle belediyecilik tanımı isim kazanmıştır. Bizlerde bu yolda bir çok hizmeti yaptık. Bugün açılışını yapacağımız Osmangazi Millet Bahçesi bunun bir örneğidir. Ümraniye de millet bahçesi sayımızı inşallah beşe çıkaracağız. Yaptığımız millet bahcelerimizde ateş yakmayı yasakladık. Dolgazla çalışan üniteler yaptık. Bu konuda örnek olduk. Bu vesileyle Osmangazi Millet bahçemiz İstanbulumuza ve Ümraniyemize hayırlı olsun. Bu gün iki açılışımız daha olacak. Biri Hekimbaşı Atık Getirme Merkezi diğeri ise Esenkent Atık Getirme Merkezi. Tüm bu hizmetlerimiz hayırlı olsun" dedi.