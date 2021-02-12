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İZMİR

Bakan Pakdemirli İzmir'de: Hortumda 22 araç hasar gördü 4 tekne battı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hortum felaketini yaşayan İzmir'de açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, ''Hortumda 22 araç hasar gördü 4 tekne battı'' dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli’den doludan zarar gören çiftçilere ziyaret.
Bakan Pakdemirli’den doludan zarar gören çiftçilere ziyaret.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de meydana gelen dolu yağışında seraları ve tarım mahsulleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, zararlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

  • İzmir’de dün gece saatlerinde başlayan dolu yağışı ve hortum, Çeşme ve Urla ilçelerinde tarım arazilerine ve seralara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde ve şiddetli yağan dolular seraların tavanlarını delip geçerken, bölgede bulunan tarım ürünlerine zarar verdi. Çeşme ilçesinde yaşanan hortum felaketinde ise bir at çiftliğinin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Çiftlikte 5 at telef olurken 3 atın ayağı kırıldı.

Bölgede yaşanan afet üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seraları ve arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerin sıkıntılarını teker teker dinleyen Bakan Pakdemirli, yaşanan afetten dolayı zarar gören çiftçiler için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Pakdemirli daha sonra, Çeşme’de yaşanan hortum felaketini yerinde incelemek üzere Alaçatı’ya hareket etti.

İzmir'deki hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı: Görüntüler dehşete düşürdü
FOTOĞRAF 15
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İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu.
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Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.
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Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi.
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Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu.
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Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu.
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Alaçatı Port’ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı.
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Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı. Alaçatı Mahallesindeki lüks site de hortumdan nasibini aldı.
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Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü.
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Öte yandan site önünde bulunan araçlar da ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi.
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Sitenin aldığı hasar havadan görüntülenirken, Alaçatı Port’taki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.
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İzmir'deki hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı: Görüntüler dehşete düşürdü
İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi.

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