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ANKARA

Bakan Soylu: Beş adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümlerinin 1810'dan 1186'ya düştüğünü belirterek, "Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Beş adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, 7- 13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Haftası'nda bu yıl ki temalarının 'yaya trafiği' olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "2021'de trafik ölümlerinin 4'te 1'i yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58'i maalesef yaya kaynaklı. Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810'dan 1186'ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz" dedi.


Bakan Soylu'nun paylaştığı tabloda ise 5 adım şöyle anlatıldı:


  • "1'inci adım; 'yaya yolunda ilerle', 2'nci adım; 'görünür ol', 3'üncü adım; 'trafik ışıklarını takip et', 4'üncü adım; 'yaya geçidi kullan', 5'inci adım; 'yola odaklan'."

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