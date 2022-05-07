Gündem Bitliste terör operasyonu Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
BİTLİS

Bitlis'te terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te alınan istihbaratla harekete geçen jandarma ekipleri, Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında düzenledikleri operasyonda teröristlere ait yüklü miktarda mühimmat ele geçirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bitliste terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Jandarma anında harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca nokta istihbaratına dayalı olarak Bitlis merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında dün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirilip, imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor
GÜNDEM
MSB: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor

MSB paylaştı: Teröristlerin korkulu rüyası Komandolarımız milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında
OYNAT 00:47
MSB paylaştı: Teröristlerin korkulu rüyası Komandolarımız milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Komandoların videosunu paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.

Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında, her daim hazır.' ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla bir terörist PKK'dan kaçarak teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla bir terörist PKK'dan kaçarak teslim oldu

MSB paylaştı: Harbiyeliler patlayıcıların tespit ve imhası için uygulamalı eğitimler alarak yetiştiriliyor
OYNAT 00:50
MSB paylaştı: Harbiyeliler patlayıcıların tespit ve imhası için uygulamalı eğitimler alarak yetiştiriliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda eğitim alan öğrencilerin videosunu paylaştı.

MSB paylaşımında, 'Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda, teröristle mücadele büyük önem taşıyan mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı kapsamlı eğitimler veriliyor. Harbiyeliler, patlayıcıların tespit ve imhası için uygulamalı eğitimler alarak yetiştiriliyor.' ifadelerini kullandı.
Yalnızlığına ağlıyormuş

Yalnızlığına ağlıyormuş

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.
Çaldığı kediyitaksiyle geri gönderdi

Çaldığı kediyi
taksiyle geri gönderdi

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.
Türkiyede bir ilk oldu: ASELSAN teslim etti

​Erzurum'daki feci kaza sonrası kaybolmuştu.

​Kuzey Kore 15'inci denemesini gerçekleştirdi.

​Dünyanın 45 yıllık ihtiyacını karşılayacak.

​Miras nedeniyle yaşanan tartışmada kan aktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.