Bitlis'te terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB paylaştı: Teröristlerin korkulu rüyası Komandolarımız milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Komandoların videosunu paylaştı.



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.



Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında, her daim hazır.' ifadeleri kullanıldı.



