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İzmir'de giriş yasağı getirilen ormanlar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Haziran tarihinden itibaren giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Hangi ormanlara giriş yasaklandı? İzmirde giriş yasağı getirilen ormanlar hangileri?
İzmir'de giriş yasağı getirilen ormanlar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla orman yangınlarının önüne geçilmesi için giriş yasağı getirilen ormanları liste halinde duyurdu.


Açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ciğerlerimizi daha fazla yakmasın diye, giriş yasağı getirdiğimiz ormanları paylaşıyoruz. Lütfen yasaklı alanlara olduğu kadar diğer ormanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım" ifadelerine yer verildi.



Vali Köşger'in açıkladığı listede, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere ile Çağlan civarı ve ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit- Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu- Bayramlı yol güzergahı, Kurudere köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa ilçesi Merkez Ormanları, Pınarcık, Buca-Sarnıç ve Oğlananası ormanları yer aldı.

DHA


Açıklamada, aynı zamanda karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun göre işlem yapılacağı belirtildi.

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