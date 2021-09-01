Gündem İstanbulda ormanlara giriş yasağı uzatıldı
İSTANBUL

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Son dakika: İstanbulda ormanlara giriş yasağı uzatıldı
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamasında, milli servet olan ormanların korunması için bazı kararlar alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

  • "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca ilimiz sınırları dahilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."

#İstanbul’umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında📍Ormanlara girme🌲📍Orman çevresinde ve içinde mola verme,piknik yapma 🚗YASAKLARI 30 EYLÜL 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştırKurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum👉🏻https://t.co/elEMbmegAD pic.twitter.com/jNSukQSf9W

Açıklamada, Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde ormanlara girişin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtilerek, "İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır. Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır" denildi.

İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı
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İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı
OYNAT 00:59
İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı
İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın başlamasıyla İstanbul Aydos Ormanında Mesire alanları boş kaldı. Ayrıca ormanın bazı bölgelerine şerit çekildiği görüldü.


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