Gündem İstanbulda ormanlık alanlara girişler 31 Ağustosa kadar yasaklandı
İSTANBUL

İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin, orman alanlarında piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda ormanlık alanlara giriş yasak mı? Piknik yapmak yasak mı? İstanbuldaki orman yasağı ne zaman bitecek?
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.


İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İstanbul İli sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

Piknik yapmak ve mangal yapmak yasak

-İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

-Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

İstanbul ve 6 ilde ormanlara giriş yasaklandı
GÜNDEM
İstanbul ve 6 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Her türlü bitki örtüsünün yakılması yasak


-Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.


-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak

-Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.


-Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi
GÜNDEM
İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi

Etkin gözetim ve denetim yapılacak


-İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

  • Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.


-Bu karar İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında geçerli

-Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.


-Bu karar hükümleri 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır. Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür" ifadeleri yer aldı.

Özet Harekat timlerinden 'yangın' önlemi: Ormanlarda göz açtırmıyorlar
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İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı önlemlerini arttırdı.
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Jandarmaya bağlı bir helikopter, belli aralıklarla ormanlar üzerinde uçuş yapıyor.
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Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ise ormanlık alanların girişlerinde beklemeye başladı.
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Ormanlar dronlarla taranırken, mangal yakıldığı belirlenen noktalara ise ekipler yönlendirildi.
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Köpekli timlerin de bulunduğu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, yakılan mangalları söndürdü, piknikçileri de bölgeden uzaklaştırdı.
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Yangınlara karşı alınan tedbirlerin yaz aylarının sonlarına kadar devam edeceği bildirildi.
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Özet Harekat timlerinden 'yangın' önlemi: Ormanlarda göz açtırmıyorlar
Bursa'da Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, olası yangınlara karşı ormanlık alanlarda önlem aldı. Drone ile ormanda piknik yapıp, mangal yaktığı tespit edilenler ekiplerce uzaklaştırıldı.


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