Gündem Bakan Soylu Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Soylu Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı, kolluk kuvvet eğitim iş birliği ve ortak komisyon toplantılarının sürdürülmesi, suç unsurları ve düzensiz göçle mücadele konuları konuşuldu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soylu Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü
Bakan Soylu, Bozinovic ile Zagreb'de görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle Hırvatistan'da bulunan Bakan Soylu, Bozinovic ile Zagreb'de görüştü.

Görüşmede, Bakanlıklar arası ikili ilişkiler, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı, kolluk kuvvet eğitim iş birliği ve ortak komisyon toplantılarının sürdürülmesi, suç ve suç unsurları, mali suçlar, siber suçlar ve sanal bahisle mücadelede iş birliği, afet yönetimi ve düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.

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