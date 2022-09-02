İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: HDP'li Semra Güzel yakalandı

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

"KILIÇDAROĞLU SANA ÜZÜCÜ BİR HABERİMİZ VAR"

O günden itibaren firari olan HDP'li Güzel, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği düşürülen ve firari olan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu paylaşımında şunları söyledi:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"

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Sevgili Kılıçdaroğlu,

Sana üzücü bir haberimiz var:

HDPKK’lı Semra Güzel enselendi.



Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı pic.twitter.com/dPstjJV8Yd — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022

İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: MEHTAP ŞAHAN ADINA DÜZENLENEN SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada;

Ankara Sulh Ceza Hakimliğince *Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan *HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, *Mehtap Şahan adına düzenlenmiş *sahte nüfus cüzdanı* ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı.

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Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı."

OYNAT 01:40 Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' tepkisi: Terör örgütü mensubunu TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan ve aranan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin, 'Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur' ifadelerini kullandı.



Soylu, altı muhalefet partisinin hazırladığı bildirinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir büyükelçiye düzeltmeye gönderildiğini açıklamıştı. Soylu, bu sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Suç duyurusundan memnuniyet duyacağını söyleyen Bakan Soylu, 'Türkiye önümüzdeki günlerde bu konularda çok yeni şeyler duyar.' ifadelerini kullandı.



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