Bakan Soylu paylaştı: 15 Temmuz sonrası rakamlarla terörle mücadele

Türkiye, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimin ardından terör örgütlerine yönelik birçok başarılı operasyona imza attı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrasından bugüne kadar terörle mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayılarını, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarını, terör örgütüne katılım sayılarını, PKK/KCK ikna teslim sayılarını ve engellenen eylem sayılarını paylaştı.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER TEK TEK ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Soylu, bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam 462 teröristin 30’unun kırmızı, 27’sinin mavi, 28’inin yeşil, 63’ünün turuncu, 314’ünün gri kategoride yer aldığını aktardı.

Soylu, 2017’de bin 997, 2018’de bin 636, 2019’da bin 628, 2020’de bin 171 ve 2021 yılında ise 284 örgüt mensubu ile toplamda 6 bin 716 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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PKK'YA KATILIM DİBE VURDU

Soylu, 2017’de 161 olan terör örgütüne katılımın 2021’de 12 kişi olduğuna dikkati çekti.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI

Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrasına ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü üyelerinin 45’i 2021’de olmak üzere toplamda 861 olduğunu ifade etti.

40 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Bakan Soylu, 2017 yılında 697 eylemin engellendiğini 2021 de ise bu sayının 40’a düştüğüne vurgu yaptı.

15 TEMMUZ SONRASINDAN

BUGÜNE

TERÖRLE MÜCADELE ⬇️ pic.twitter.com/jTIlBCbl7V — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 10, 2021

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FOTOĞRAF 17 İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ve güvenlik korucuları ile İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), desteğiyle sürdürülen kapsamlı operasyonla 4 yıl önce bölgede bulunan 600 terörist sayısı 20'lere kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi. Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü kapsamlı operasyonla bölge teröristlerden temizlenirken, örgüte katılımları da etkiledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta' başlığıyla sosyal medya hesabından bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin paylaştığı grafikte 2020 yılında sadece 52 kişinin katılım sağladığını duyurdu. Tunceli'de ise kapsamlı operasyonların etsiyle son 4 yılda terör örgütlerine katılımın olmadığı tespit edildi. Tunceli'de 2020'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 850 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 3'ü kırmızı, 5'i turuncu ve 6'sı gri kategoride olmak üzere toplam 27 terörist ölü ele geçirilirken bölgede Kırmızı Liste'de bulunan terörist kalmadığı öğrenildi. 28 Temmuz 2020'de başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonunda kent kırsalında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren TKPML TİKKO terör örgütü bitirildi. Geçen 9 Kasım’da örgütün Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olan sözde 'Dersim komutanı' olan 'Deniz' kod adlı terörist Cumhur Sinan Oktulmuş ve 'Muharrem' kod adlı Ferdi Tosun'un etkisiz hale getirilmesinin ardından Tunceli dağları, bu örgütten temizlendi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Şubat günü başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu da sürüyor. 2 bin 500 rakımlı karla örtülü dağlarında ve sarp vadilerinde sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özem Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor. Kışlık özel kıyafetleriyle araziye çıkan güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu hava sıcaklığının da eksi 20'lere düştüğü yüksek kesimlerde ve sarp arazide arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. 'EREN-7 MERCAN MUNZUR' EKSİ 20 DERECEDE 2 METRE KARDA DEVAM EDİYOR 'EREN-7 MERCAN MUNZUR' EKSİ 20 DERECEDE 2 METRE KARDA DEVAM EDİYOR 'EREN-7 MERCAN MUNZUR' EKSİ 20 DERECEDE 2 METRE KARDA DEVAM EDİYOR Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor: 600 terörist sayısı 20'lere düştü Tunceli'de, güvenlik güçlerince son yıllarda terörle mücadelede sürdürülen kapsamlı operasyonlarla, kırsal alanda sayıları 600'ü bulan terörist sayısı 20'lere kadar düşerken, 4 yıldır örgüte katılım olmadığı belirlendi. BiP'te paylaş

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