Bakan Soylu'dan şehit Emniyet Müdürü Verdi için duygusal paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de makamında şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için sosyal medya hesabı Twitter'dan duygusal bir tweet attı.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda " Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini ,kendisini sevdiren bir evladını ,milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, Şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Devlet üzülür mü?

Üzülsün.

Çok iyi bir yöneticisini ,kendisini sevdiren bir evladını ,milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti.

Altuğ Müdürüm,Şehidim.

Hakkını helal et.

Hepimizin başı sağolsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 11 Aralık 2018

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşmüş aynı saldırıda, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralanmıştı.

GÜNDEM Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 15 Temmuz kahramanı çıktı