Gündem Bakan Soyludan şehit Emniyet Müdürü Verdi için duygusal paylaşım
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan şehit Emniyet Müdürü Verdi için duygusal paylaşım

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de makamında şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Yeni Şafak
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de makamında şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için sosyal medya hesabı Twitter'dan duygusal bir tweet attı.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda " Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini ,kendisini sevdiren bir evladını ,milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, Şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşmüş aynı saldırıda, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralanmıştı.

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