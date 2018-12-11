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RİZE

Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 15 Temmuz kahramanı çıktı

Rize'de makamında şehit edilen Emniyet Genel Müdürü Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz kahramanı olduğu öğrenildi. Verdi, FETÖ'cü hainlerin müebbet hapse çarptırıldığı günün ertesinde şehit edildi.

Yeni Şafak
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü. Saldırıda, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal yaralandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz kahramanı olduğu ortaya çıktı.

Verdi, İstanbul'u ele geçirmek için tanklar ve askeri araçlarla sokaklarda kan döken FETÖ'cüler karşısına çıktı.

Şehit Verdi'nin, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülere karşı mücadele eden polisleri organize ettiği öğrenildi.

İstanbul Çengelköy'deki karakolu basmaya giden FETÖ'cülerin karşısına çıktı. Ana cadde üzerindeki karakola ateş açan FETÖ'cülere aynı şekilde karşılık verildi.

FETÖ'cülere karşı verilen mücadele sonrası karakolu teslim etmeyen kahraman polisleri organize eden isim ise; Altuğ Verdi'ydi.

O FETÖ'CÜLERE MÜEBBET YAĞDI

  • Dün öğleden sonra görülen Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimine yönelik davada karar açıklandı: 26 sanık "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık ise aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  • 15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 26 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 8 sanığı da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
  • 14'ü polis olan toplam 16 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. 57'si sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise suç tarihinde iradelerinin komutanları tarafından fesata uğratıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
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