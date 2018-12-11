Mustafa’nın kanı yerde kalmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz ve Çengelköy Polis Merkezi’nin işgaline ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Yeni Şafak foto muhabiri şehit Mustafa Cambaz’ın da aralarında yer aldığı 8 kişiyi şehit eden ve 106 kişiyi yaralayan sanıklara ceza yağdı.

UZATMA KATİL!

Duruşmada, Mustafa Cambaz’ı şehit eden sanık Mahbub Ulusoy’un son sözleri soruldu. Yeniden savunma yapmaya başlayan Ulusoy’a Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın tepki gösterdi. Ulusoy’un savunmasına devam etmesi üzerine ise Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz, “Uzatma katil” dedi. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, “Tarihi bir karar veriyoruz. Karar, vatana millete hayırlı olsun” diyerek kararı okudu.

26 SANIĞA AĞIR MÜEBBET

Mahkeme heyeti, dönemin Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar’ın aralarında bulunduğu 26 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 8 sanığa da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bu sanıkların pişmanlıklarını gösteren beyanda bulunmaları nedeniyle cezalarını müebbet hapse indirdi.

AZMETTİRENLERE BİN 805’ER YIL

Muammer Aygar'ı 8 maktulü kasten öldürmeye azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbete, Mürsel Çıkrıkçı’yı da iki maktulü kasten öldürmeye azmettirmek suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme, sanık eski Albay Muammer Aygar'a 127 müştekiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etmeye azmettirme" suçundan, eski Albay Mürsel Çıkrıkçı’ya da "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan bin sekiz yüz beşer yıl hapis cezası verdi.

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KASTEN ÖLDÜRMEKTEN CEZA

Şehit Murat Akdemir’i kasten öldürme suçundan 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmederek, bir sanığa iyi hal indirimi uygulayıp cezasını müebbet hapse indiren mahkeme, şehit Mustafa Cambaz ve Kader Sivri’yi kasten öldürmekten aralarında Mahbub Ulusoy'un da olduğu 7 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa da ikişer kez müebbet hapis cezası verdi.

POLİSLERE 12,5 YIL HAPİS

Mahkeme, maktuller Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk ve Osman Yılmaz’ı kasten öldürmekten 6 sanığı dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanığı da dörder kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. 14’ü Çevik Kuvvet polisi toplam 16 sanığa ise “darbeye yardımdan” 12.5 yıl hapis cezaları verildi. Diğer sanıklara da yüzlerce yıl hapis cezaları verildi.

Mustafa Uygun

Karardan memnunuz

15 Temmuz Gazisi Mustafa Uygun, “Davada rütbeli kesim herkesin düşündüğü gibi defalarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Beni vuran kişi ise kanunlar gereği 20 yıl ceza aldı. Kanunların yerine getirilmesinden memnunum” dedi. FETÖ’cü askerlerin duruşma içerisinde çok rahat tavırlar sergilediğini belirten Uygun, “Örgüt propagandası yaptılar. Ancak hakim onlara gerekli cevabı vererek susturdu. Haklı davamızın peşinde olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Alagöz

Sürecin takipçisiyiz

15 Temmuz gazi ve şehit yakınları adına açıklama yapan Avukat Mehmet Alagöz, “114 sanığın yargılandığı davada 195 mağdur bulunuyordu. Sanıklara müebbet hapis cezalarının yanı sıra yüzlerce yıl ceza da verildi. Bu davaları takip etmeyi sürdüreceğiz. Milletimiz içi rahat olsun. Davaların takipçisi olduğumuzu bilsinler. Bugün erlere yönelik bir ceza verilmedi. Bu davada yargılanan albay dahi beraat etti. Burada torba yargılama yapılmadı, darbe yargılaması yapıldı. Çengelköy davası önemli bir davaydı ve beklediğimiz gibi sonuçlandı” dedi.

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Can Cumarcu

Hak ettikleri cezayı aldılar

Çengelköy Muhtarı Gazi Can Cumarcu, “Yıllardır bu davanın takibini sağladık. Gece gündüz demeden sürecin takipçisi olduk. Mahkeme başkanı da bizim acımızı dindirecek anlamlı bir karara imza attı. Karar doğrultusunda hainlere en ağır şekilde müebbet hapis cezası verildi. Bu da bizi rahatlattı. Hainler şunu bilsin ki bu ülkede ezen dinmez, bayrak inmez. Onlar birdaha güneç yüzü göremeyecek. Bu bizi gerçekten memnun ve mutlu ediyor. Hak ettikleri cezayı sonunda buldular” diye konuştu.