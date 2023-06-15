Bakan Yerlikaya 'kanı yerde kalmadı' diyerek duyurdu: Güvenlik korucusunu şehit eden terörist yakalandı

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerden Ahmet Ünal'ın (32) 15 Temmuz darbe girişimine karşı direndiği ortaya çıktı. Baba Nejat Ünal (59), "15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 'Baba ben şehit olmak istiyorum' diye gitti; ama şehit olamadı. Eve geldi 'Baba ben şehit olamadım. Yanımdan geçen arkadaşların hepsi şehit oldu, bana kurşun isabet etmedi' diye ağladı. Demek ki nasip burayaymış, burada şehit oldu" dedi.