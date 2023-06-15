Bakan Yerlikaya 'kanı yerde kalmadı' diyerek duyurdu: Güvenlik korucusunu şehit eden terörist yakalandı

Güvenlik korucusu Mustafa Erdem otomobilinde teröristlerin silahlı saldırısına uğrayarak şehit olmuştu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 Haziran günü güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i özel aracında ateş açarak şehit eden PKK'lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı.
Mehmet Zeki İlmin'in PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve iş birlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.
İki kişi daha gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında; terörist Mehmet Zeki İlmin'e yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor: Bir kişi tutuklandıCumhuriyet Başsavcılığınca, Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta 4 Haziran'da güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in özel aracında şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla güvenlik güçlerince yakalanan R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili yapılan tahkikatta olayın terör saldırı olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. Bir şüphelinin gözaltına alındığının duyurulduğu açıklamada, "Cizre ilçesi Sur Mahallesi’nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda olayın terör saldırısı olduğu tespit edilmiş, olayı gerçekleştiren faillerden biri yakalanmış diğer failleri yakalama çalışmaları devam etmektedir” denilmişti.